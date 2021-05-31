В Челябинской области потеплеет до +25°C

Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков

В первый день лета, 1 июня, в Челябинской области прогнозируют облачную и теплую погоду. В некоторых районах региона возможны небольшие дожди. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на вторник в регионе осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +7, +12°C, при прояснении похолодает до +2°C. Днем потеплеет до +20, +25°C, в горах до +16°C. Облачно с прояснением, на крайнем западе возможны небольшие дожди. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске 1 июня осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха опустится до +7, +9°C, днем воздух прогреется до +20, +22°C. Ветер северо-восточный, восточный от 6 до 11 метров в секунду.