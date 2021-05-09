В Челябинской области потеплеет до +25°C

Погода будет облачной, осадков не ожидается

Сегодня, 9 мая, в Челябинской области будет облачная и теплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде в воскресенье рассказали в областном гидрометеоцентре.

Сегодня в регионе воздух прогреется до +20, +25°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске потеплеет до +22, +24°C. Синоптики также прогнозируют облачную погоду, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.