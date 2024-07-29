В Челябинской области потеплеет до +24 градусов 29 июля

Погода сохранится дождливой

Сегодня, 29 июля, в Челябинской области почти повсеместно пройдут небольшие дожди. Порывистый ветер сохранится. В горных районах ожидается прохладная погода, в южные вернется летнее тепло, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха утром достигнет +12°С, днем потеплеет до +19°С. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер западного направления, 4—9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске поднимется до +21°С. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер западный, до пяти метров в секунду.

Дневной прогрев в Миассе составит около +17°С. Пасмурно, небольшой дождь на протяжении всего дня. Ветер западного направления, четыре метра в секунду.

Температура воздуха в Златоусте зафиксируется на +15°С. День ожидается дождливым. Ветер западный, четыре метра в секунду.

В целом в регионе в утренние часы ожидается около +9°С, днем показания термометров установятся в пределах от +15 до +20°С. В южных районах воздух прогреется до +24°С. Облачно с прояснениями, локально ожидаются небольшие дожди, на севере вероятны более интенсивные осадки. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.