В Челябинской области потеплеет до +24 градусов 12 августа

Но лишь в отдельных районах

В понедельник, 12 августа, в Челябинской области сохранится дождливая погода. На юг региона вернется летнее тепло, на остальной территории пока будет прохладно, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха предстоящей ночью снизится до +10 градусов. Днем синоптики обещают около +19 градусов. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит +8...+13 градусов, при прояснении может снизиться до +5 градусов. Днем — от +16 до +24 градусов. Облачно с прояснениями, дожди, местами грозы. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.