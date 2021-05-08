В Челябинской области потеплеет до +24°C

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 8 мая, жителей Челябинской области ожидает теплая и солнечная погода. Подробнее рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Сегодня днем в регионе потеплеет до +19, +24°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также прогнозируют тепло. Днем 8 мая столбики термометров поднимутся до +21, +23 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный от 5 до 10 метров в секунду.

Редакция Первого областного информагентства желает читателям хорошего дня!