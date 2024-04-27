В Челябинской области потеплеет до +23 градусов 27 апреля

Местами возможен небольшой дождь

Сегодня, 27 апреля, в Челябинской области ожидается преимущественно пасмурная и теплая погода. Сильного ветра синоптики не обещают. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Отметка на градуснике в утренние часы в Челябинске достигнет +9°C. Днем потеплеет до +18…+20 градусов Цельсия. Погода выдастся облачной с прояснением, без осадков. Ветер преимущественно южного направления до 4—9 метров в секунду.

Без дождя день пройдет и в Магнитогорске. Столбики термометров покажут до +23°C. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.

Жителям Миасса прогнозируют пасмурную погоду, осадки маловероятны. Температура воздуха будет варьироваться от +16 до +20°C. Ветер преимущественно южный до 3 метров в секунду.

Пасмурная погода установится и в Сатке, осадков не ожидается. Градусники приблизятся к +21°C. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.

В Каслях также пасмурно, ближе к вечеру небо прояснится. В городе потеплеет до +16…+19 градусов Цельсия. Ветер преимущественно южного направления 3,2 метра в секунду.

Благоприятная погода порадует ашинцев: температура воздуха поднимется до +20…+24 градусов. Облачно с прояснением, осадков синоптики не обещают. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.

В целом температура воздуха утром в регионе составит около +4°C, местами ниже. Днем показания термометров установятся в пределах от +18 до +23°C. Облачно с прояснением, в северной половине области локально возможны небольшие осадки в виде дождя. Вероятны грозы. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.