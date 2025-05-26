В Челябинской области потеплеет до +23 градусов 26 мая

День выдастся преимущественно солнечным

Сегодня, 26 мая, в Челябинской области резко потеплеет — температура воздуха местами достигнет +23°С. Порывистый ветер сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров поднимутся до +20…+22°С. Дождя не будет. Ветер западный, около 7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске и Златоусте достигнет +19°С. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северного направления, около 4 и 6 метров в секунду соответственно.

Миасцам достанется преимущественно облачная погода с прояснениями и 20°С тепла. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

Градусники в Бакале покажут около +17°С. Переменная облачность, вечером небо затянется. Ветер северо-западного направления, от 3 до 5 метров в секунду.

В Южноуральске потеплеет до +22°С. Первая половина дня выдастся солнечной, вторая — облачной с прояснениями. Ветер северо-западного направления, 6 метров в секунду.

Ясная погода и +22°С установятся в Троицке. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +18 до +23°С. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 14 метров в секунду.