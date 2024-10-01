В Челябинской области потеплеет до +23 градусов 1 октября

Это последний день бабьего лета

Сегодня, 1 октября, в Челябинской области будет теплая и почти безветренная погода. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему не прогнозируют.

Градусники в Челябинске покажут от +19 до +21°C. Преимущественно солнечно. Ветер юго-западный с переходом на северный, до восьми метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +17...+21°C. Ясно, во второй половине дня натечет облачность. Ветер северо-восточный, до трех метров в секунду.

Показания термометров в Миассе достигнут +19...+21°C. Малооблачно. Ветер северо-западный, слабый.

В Сатке воздух прогреется до +20°C. День пройдет без осадков. Ветер северо-западный, слабый.

До +22°C потеплеет в Еманжелинске. Погода порадует жителей отсутствием осадков. Ветер северо-западного направления, до трех метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе установятся в пределах от +18 до +23°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер юго-западный с переходом на северный, до восьми метров в секунду.

По данным синоптиков, это последний день бабьего лета. Уже в среду, 2 октября, температура воздуха в Челябинской области заметно снизится.