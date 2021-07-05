В Челябинской области потеплеет до +23°C

При этом в отдельных районах региона предстоящей ночью похолодает до +3°C

После изнуряюще жаркой недели в Челябинскую область пришла долгожданная прохлада. Но, как оказалось, всего на один день. В предстоящий вторник, 6 июля, столбики термометров в регионе поднимутся до +23°C, на юге будет еще теплее. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В Челябинске во вторник ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью ртутные столбики опустятся до +8, +10°C, днем воздух прогреется до +20, +22°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области ночью местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха опустится до +8, +13°C, в горах и низинах похолодает до +3°C. Днем осадков синоптики не прогнозируют. Воздух прогреется до +18, +23°C, на юге до +26°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Уже через несколько дней жаркая погода вернется в Челябинскую область: синоптики обещают потепление до +30°C. За подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.