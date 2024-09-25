В Челябинской области потеплеет до +22 градусов в ближайшие дни

Температура будет выше нормы на пять градусов

В Челябинскую область постепенно возвращается теплая погода. В четверг, 26 сентября, основная масса тропосферного холода сдвинется на Западную Сибирь, и в уральские регионы придет теплый воздух с Европейской территории России. Местами по области температура может подняться до +22 градусов, сообщили в Уральском гидрометеоцентре.

«На Урал придет антициклон, западная и северная периферия которого будет омываться волнами Средиземноморского теплого воздуха. Днем 26 сентября потеплеет до 12—17 градусов. 27—30 сентября ожидается преобладание сухой погоды при температуре выше нормы на 4—5 градусов»,— рассказали синоптики.

В Челябинске в четверг воздух прогреется до +16 градусов, до конца недели будет стоять 19‑градусное тепло. Будет преимущественно солнечно.

На юге региона в предстоящие дни воздух будет прогреваться постепенно и к концу недели температура поднимется до +21 градуса. Аналогично и на остальной территории области. Дождей синоптики не прогнозируют.

Ожидается, что первая половина предстоящей недели также будет по-летнему теплой. За более подробными прогнозами следите на нашем сайте.