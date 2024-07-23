В Челябинской области потеплеет до +22 градусов 24 июля

Осадки ожидаются лишь в отдельных районах

В среду, 24 июля, непогода в Челябинской области немного стихнет. Лишь местами ожидаются небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до +22 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Южный циклон отойдет на северо-восток, Челябинская область окажется в промежуточном гребне высокого давления, осадки ослабеют и сохранятся лишь местами. Но лишь на один день», — рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +11°C, дневной прогрев составит от +19 до +21°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы температура воздуха установится в пределах от +10 до +15°C, при прояснении похолодает до +7°C. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, на юго-востоке региона осадки будут более интенсивными. Туман. Днем отметка на градуснике поднимется до +17…+22 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, местами осадки сохранятся. На юге области возможна гроза. Ветер северо-западный с переходом на восточный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.