В Челябинской области потеплеет до +22 градусов 18 августа

Порывистый ветер сохранится

Сегодня, 18 августа, в Челябинской области будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. В отдельных районах температура поднимется выше +20 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня днем воздух прогреется до +20 градусов. Преимущественно пасмурно, пройдет небольшой дождь. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Златоусте сохранится прохладная погода — там максимум +15 градусов и также небольшой дождь.

В Кыштыме потеплеет до +19 градусов. Возможны слабые осадки. Ветер западный до пяти метров в секунду.

В Миассе +18 и тоже небольшой дождь.

В целом по области температура воздуха будет варьироваться в пределах от +17 до +22 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.