В Челябинской области потеплеет до +22°C

Местами возможен порывистый ветер

Во вторник, 26 апреля, в Челябинской области прогнозируют потепление до +22°C. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди и порывистый ветер.

В ночь на вторник в регионе ожидается +4, +9°C, в горах и низинах ртутные столбики покажут до +1°C. Днем воздух прогреется до +17, +22°C. Облачно с прояснениями, на севере области местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит +5, +7°C, днем потеплеет до +18, +20°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.