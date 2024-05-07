В Челябинской области потеплеет до +21 градуса 8 мая

Вместе с теплом синоптики обещают сильный ветер и дожди

В среду, 8 мая, в Челябинской области почти повсеместно пройдут небольшие дожди, в большинстве районов осадки начнутся вечером. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы будет около +4°C, днем воздух прогреется до +20°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске показания термометров поднимутся до +13…+16 градусов. День пройдет под аккомпанемент дождей. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду.

Дождливая погода установится и в Миассе: осадки начнутся во второй половине дня. В городе потеплеет до +19°C. Ветер южного направления до 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте установятся в пределах от +14 до +18°C. Небольшой дождь. Ветер преимущественно южный до 6 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Снежинске достигнет +16…+20 градусов. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру вероятен небольшой дождь. Ночью осадки усилятся. Ветер преимущественно южного направления до 8 метров в секунду.

Небольшие дожди пройдут и в Карабаше. Температура воздуха составит около +15…+19 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду.

В целом температура воздуха ночью в регионе составит от +2 до +7°C, местами заморозки до −2°C. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, на крайнем севере осадки ожидаются умеренными. Днем синоптики обещают прогрев до +16…+21 градуса Цельсия. Переменная облачность, сохранятся кратковременные дожди. Ветер преимущественно южного направления до 6—11 метров в секунду с порывами до 15—18 метров в секунду.