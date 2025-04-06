В Челябинской области потеплеет до +21 градуса 7 апреля

В горах будет заметно холоднее

Понедельник, 7 апреля, станет самым теплым днем с начала весны в Челябинской области: местами воздух может прогреться до +21 градуса. Правда, в горах будет заметно холоднее. А еще синоптики обещают облачную погоду с дождями. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +5 градусов. Облачно с прояснениями, в низинах туман. Днем потеплеет до +19 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

По области также пройдут небольшие дожди, в горных районах осадки будут умеренными. Ночью градусники покажут от −3 до +7 градусов, днем в регионе ожидается от +16 до +21 градуса. И лишь в горах воздух прогреется до +8...+13 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный, от 3 до 8 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.