В Челябинской области потеплеет до +20 градусов

Осадков в регионе не будет

В Челябинскую область возвращается бабье лето. Сегодня, 21 сентября, в большинстве городов региона столбики термометров покажут до +20 градусов. День будет солнечным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы ожидается около +5°C, дневной прогрев составит до плюс 18—20 градусов Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западного направления 3—8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

Челябинскую область осадки также обойдут стороной: синоптики прогнозируют переменную облачность и комфортную температуру — от +15 до +20°C. Утром местами возможен туман. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.