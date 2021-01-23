В Челябинской области потеплеет до –2 градусов

Однако в ночь на 24 января в регионе будет по-прежнему холодно

Погода в Челябинской области — дама непредсказуемая. Сегодня в регионе столбики термометров достигают −30 градусов, а уже в воскресенье, 24 января, будет теплее более чем в два раза. Правда, только днем: ночью будет по-прежнему морозно. Рассказываем, какую погоду обещают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В Челябинской области в ночь на 24 января ожидается −22, −27 градусов, на востоке похолодает до −32 градусов. На крайнем западе синоптики прогнозируют от −16 до −21 градуса. Облачно с прояснениями, небольшой снег, в отдельных районах гололедные явления. Днем столбики термометров поднимутся до отметок −11, −16 градусов, на западе потеплеет до −6, −11 градусов, а на юге области — до −2 градусов. Также небольшой снег. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске 24 января также будет идти небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут −25, −27 градусов, днем потеплеет до −13, −15 градусов. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

Отметим, предстоящая неделя в Челябинской области начнется с аномального тепла. За подробными прогнозами следите на нашем сайте.