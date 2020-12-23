В Челябинской области потеплеет до -2 градусов

Однако одеться стоит потеплее: на севере региона ожидается сильный ветер

Сегодня в Челябинской области будет тепло, но ветрено. Синоптики прогнозируют до −2 градусов. Подробнее о погоде в среду, 23 декабря, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области похолодает до −10, −15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −2, −7 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, на севере порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске утром столбики термометров опустятся до −10, −12 градусов, днем потеплеет до −3, −5 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция «Первого областного» информагентства желает читателям продуктивного дня и хорошего настроения!