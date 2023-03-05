В Челябинской области потеплеет до +2 градусов и пройдет снег

На дорогах ожидается гололед

Сегодня, 5 марта, в Челябинской области потеплеет до +2°C. Местами в регионе пройдет небольшой снег. В Челябинске днем осадков не ожидается, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В области сегодня прогнозируют от −3 до +2 градусов. Будет пасмурно, в отдельных районах пройдет мокрый снег, возможны метели. На дорогах гололед. Ветер южного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня потеплеет до +2°C. Погода будет преимущественно облачной, днем без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.