В Челябинской области потеплеет до −2 градусов и пройдет снег

Сильного ветра синоптики не обещают

Последний январский день в Челябинской области будет теплым и снежным. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают слабый ветер с отдельными порывами до 11 метров в секунду.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около −12°C, днем столбики термометров приблизятся к 2—4 градусам с отрицательным значением. Облачно с прояснениями, пройдет слабый снег. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около −9°C, местами ниже. Днем обещают повышение температуры до минус 2—7 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 11 метров в секунду.