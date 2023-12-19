В Челябинской области потеплеет до −2 градусов и пройдет небольшой снег

Теплый воздух южных морей уже почти добрался до уральских регионов

Сегодня, 19 декабря, в Челябинске будет около −10 градусов. Столько же столбики термометров покажут в большинстве районов региона. День ожидается пасмурным, местами пройдет небольшой снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы температура воздуха в Челябинске составит около −12°C, днем достигнет −9°C. Ветер преимущественно юго-западного направления 3—8 метров в секунду. Облачно с прояснением, без осадков.

В Челябинской области столбики термометров утром покажут около −10°C, местами ниже. Днем ожидается от −5 до −10°C, в крайне западных районах синоптики прогнозируют до −2°C. Погода будет облачной с прояснением, локально пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 3—8 метров в секунду.