В Челябинской области потеплеет до +2 градусов 28 февраля

На юге региона пока сохраняется зимняя температура

Зима понемногу начинает уступать весне: сегодня, 28 февраля, градусники в Челябинской области могут подняться до +2°C. Не будет ни осадков, ни ветра, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров достигнут −2…0°C. День пройдет спокойно. Ветер неустойчивый, около 2 метров в секунду.

Градусники в Миассе и Трехгорном покажут около +1°C. Солнечно. Ветер западного направления, до 3 метров в секунду.

Жителям Златоуста и Аши синоптики обещают −1°C и ясную погоду. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

До −4°C будет в Троицке. День выдастся пасмурным. Ветер юго-западный, слабый.

Температура в Магнитогорске, Верхнеуральске и Карталах зафиксируется на −6°C. Пасмурно. Ветер северо-западный, слабый.

В Бредах ожидается около −7°C. Пасмурно, без погодных сюрпризов. Ветер восточного направления, 3 метра в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −3 до +2°C, в южных районах сохранятся более низкие значения — до −8°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. В утренние часы возможны туман и изморозь. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.