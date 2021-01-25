В Челябинской области потеплеет до +2 градусов

Синоптики прогнозируют осадки в виде снега и порывистый ветер

Во вторник, 26 января, синоптики прогнозируют в Челябинской области потепление до +2 градусов. Возможен небольшой снег. Также южноуральцев вновь ожидает порывистый ветер. Подробнее о погоде сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на вторник в Челябинской области синоптики обещают −4, −9 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до −12 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде снега, гололедные явления. Также возможны туманы. Днем потеплеет до −3, +2 градусов. В низинах будет чуть прохладнее — до −6 градусов. Облачно с прояснением, местами осадки в виде снега, гололед. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске ночью ожидается небольшое похолодание до −5, −7 градусов. Днем 26 января будет почти как сегодня — до −2, 0 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.