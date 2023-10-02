В Челябинской области потеплеет до +19 градусов и пройдут небольшие дожди

В Челябинске осадков не ожидается

Во вторник, 3 октября, в Челябинской области прогнозируют повышение температуры до +19 градусов. Местами будет чуть ниже. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают в отдельных районах дожди.

В ночь на вторник в Челябинске будет от +8 до +10°C. Днем столбики термометров поднимутся до +19°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске во вторник будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит до +6 градусов, в дневные — до +18 градусов. Ветер южный до 4,4 метра в секунду.

В Златоусте также ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут около +4 градусов ночью и до +14 градусов днем.

В Снежинске утром 3 октября ожидается дождь, днем сохранится облачная погода, но осадки прекратятся. Синоптики обещают повышение температуры до +17 градусов.

В целом в регионе в ночные часы ожидается от +5 до +10°C, в низинах похолодает до 0°C. Переменная облачность, без осадков. Днем потеплеет до плюс 14—19 градусов Цельсия. В целом переменная облачность, местами в горных районах пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западного направления от 5 до 10 метров в секунду.