В Челябинской области потеплеет до +18 градусов

Местами температура будет чуть ниже

Сегодня, 2 октября, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода без дождей. День будет теплым: воздух прогреется до +18 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в Челябинске поднимутся до +7°С, днем — до +18°С. Без осадков. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду с отдельными порывами до 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. В утренние часы в регионе синоптики прогнозируют около +7°С, в отдельных районах ниже. Днем воздух прогреется до плюс 13 — 18 градусов Цельсия. Ветер южного направления 3 — 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.