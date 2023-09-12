В Челябинской области потеплеет до +18 градусов

День будет ветреным

Сегодня, 12 сентября, в Челябинской области ожидается потепление до +18 градусов. Солнечной погоды синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают, но, по крайней мере, дожди в большинстве городов прекратятся. Рассказываем подробнее.

В Челябинске утром столбики термометров покажут около +10°C, днем будет +18°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северного направления 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. На крайнем юге региона осадки будут умеренными. Температура воздуха в утренние часы составит около +10°C, местами ниже. Днем потеплеет до плюс 13—18 градусов Цельсия. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.