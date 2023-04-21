В Челябинской области потеплеет до +18 градусов и пройдет небольшой дождь

Утром местами возможны туманы

Сегодня, 21 апреля, в Челябинской области ожидается потепление до +18 градусов. Погода будет преимущественно облачной, местами пройдут небольшие дожди, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +5°C, днем потеплеет до плюс 15—17 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области 21 апреля также будет облачная погода с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Местами ожидаются туманы. В утренние часы синоптики прогнозируют около +3°C, местами температуру обещают со знаком минус. Днем воздух прогреется до 13—18 с положительным значением. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.