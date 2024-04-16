В Челябинской области потеплеет до +18 градусов 17 апреля

Погода сохранится ветреной

В ночь на 17 апреля в Челябинской области возможен небольшой дождь, днем осадков не будет. Местами температура воздуха поднимется до +18 градусов, в горах будет холоднее. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Ночью погоду в регионе будет определять тыл ложбины атлантического циклона, осадки будут ослабевать. Днем 17 апреля под влиянием промежуточной области повышенного давления ожидается погода без существенных осадков»,— уточнили синоптики.

В Челябинске в ночные часы температура опустится до +3...+5 градусов и пройдет небольшой дождь. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до +15 градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью синоптики обещают от +1 до +6 градусов, днем — до +13...+18 градусов. В горах сохранится прохладная погода до +10 градусов. Ветер преимущественно западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.