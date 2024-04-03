В Челябинской области потеплеет до +17 градусов

Будет ветрено

В четверг, 4 апреля, в Челябинской области будет солнечно и тепло: температура воздуха поднимется до +17 градусов. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске покажут около +4°C, днем существенно потеплеет: отметка на градуснике достигнет +15...+17 градусов Цельсия. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Магнитогорске поднимется до +14°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный до пяти метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики прогнозируют ясную погоду и +12...+16 градусов. Ветер южного направления до четырех метров в секунду.

В Сатке будет малооблачно и до +16°C. Ветер преимущественно юго-западный до трех метров в секунду.

Солнечным будет день и в Карабаше. В городе потеплеет до +14...+16 градусов. Ветер южного направления до трех метров в секунду.

В целом столбики термометров предстоящей ночью в регионе будут варьироваться от +1 до +6°C, в горах и низинах температура опустится до минусовых значений: обещают около −3°C. В утренние часы возможен туман в отдельных районах. Дневной прогрев составит от +12 до +17°C, в низинах на порядок ниже — до +7°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.