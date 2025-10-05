В Челябинской области потеплеет до +16 градусов 5 октября

День выдастся спокойным

Сегодня, 5 октября, в Челябинской области погода порадует отсутствием осадков и теплом: воздух может прогреться до +16 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается легкая облачность и до 12 градусов тепла. Ветер западный, слабый.

В Магнитогорске потеплеет до +15. Тоже преимущественно пасмурно и без ветра.

В Сатке градусники покажут около +14 градусов, в Златоусте — до +12. Переменная облачность и слабый юго-западный ветер.

В Верхнем Уфалее сегодня хмуро и до +10 градусов. Штиль.

В Аше — до +14 градусов. Облачно.

В целом по области будет 11—16 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Местами туманы. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.