В Челябинской области потеплеет до +16°C

Однако теплая погода порадует только жителей южных районов региона

Сегодня, 22 сентября, в Челябинской области потеплеет до +16°C. Но только на юге. В остальных районах области столбики термометров поднимутся не выше +13°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В среду утром в регионе столбики термометров покажут около 0°C. Днем воздух прогреется до +8, +13°C. Малооблачно, без осадков, утром местами туманы. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют малооблачную погоду, без осадков. В утренние часы температура воздуха составит +1°C, днем потеплеет до +10, +12°C. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в ближайшие несколько дней погода не изменится.