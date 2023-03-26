В Челябинской области потеплеет до +15 градусов 26 марта

В отдельных районах пройдут небольшие дожди

Сегодня, 26 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся до +15°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В регионе сегодня днем температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, при этом в низинах будет прохладнее — до +5°C. В большинстве районов ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя. Утром на дорогах возможен гололед. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 13 — 15 градусов. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.