В Челябинской области потеплеет до +15 °C днем 30 апреля

Ночные заморозки пока сохранятся

В среду, 30 апреля, ненастный циклон отступит от территории Челябинской области, день выдастся преимущественно солнечным. Температура воздуха поднимется до +10 градусов и выше. Но ночные заморозки и сильный ветер с порывами сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью может похолодать до −2 градусов. Днем температура поднимется до +12…+14 градусов. Переменная облачность, осадков не будет. Ветер юго-западного направления, от 9 до 14 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от −5 до +3 градусов, дневная — от +10 до +15 градусов. Где-то синоптики обещают больше солнца, где-то — меньше. Ветер преимущественно западный, до 14 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду.