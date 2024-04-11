В Челябинской области потеплеет до +15

Осадков не ожидается

В Челябинской области устанавливается стабильно теплая погода. В четверг, 11 апреля, столбик термометра поднимется до +15, сообщили в региональном Гидрометцентре.



В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура будет колебаться от +10 до +15, в горах может быть холоднее — +7.

Ветер западной четверти 3—8 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 11 метров в секунду.

В Челябинске осадков сегодня также не ожидается. Днем потеплеет до +10...+12. Ветер будет западной четверти 3—8 метров в секунду.