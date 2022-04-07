В Челябинской области потеплеет до +14 градусов

Местами пройдет снег с дождем

В пятницу, 8 апреля, в Челябинской области сохранится ветреная погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность, местами пройдет снег, переходящий в дождь.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут −4, +1°C, днем воздух прогреется до +4, +9°C, на юге потеплеет до +14°C. Переменная облачность, местами снег, переходящий в дождь. Утром на дорогах возможен гололед. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу также ожидается небольшой снег с дождем. В ночные часы ртутные столбики опустятся до −1, −3°C, днем поднимутся до +4, +6°C. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.