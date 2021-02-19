В Челябинской области потеплеет до -13 градусов

В областном центре днем 19 февраля будет чуть прохладнее

Сегодня утром, 19 февраля, в Челябинской области будет довольно прохладно. Днем потеплеет до –13 градусов. Однако синоптики прогнозируют порывистый ветер. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В пятницу утром в области ожидается −20, −25 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до −30 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ветер северный с переходом на южный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Днем будет чуть теплее: синоптики обещают −13, −18 градусов. Также небольшой снег. Ветер северный, южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске снег будет идти только ночью 19 февраля. Днем осадков не ожидается. Утром столбики термометров покажут −23, −25 градусов, днем потеплеет до −15, −17 градусов. Ветер северный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду.