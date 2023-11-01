В Челябинской области потеплеет до +12 градусов и пройдет дождь 2 ноября

К уральским регионам подходит циклон

В четверг, 2 ноября, в Челябинской области ожидается повышение температуры до +12 градусов. В отдельных районах пройдет дождь. Ночью синоптики обещают умеренный снег с дождем и также преимущественно плюсовую температуру. Как сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, теплая погода связана с прохождением рядом с Уралом циклона.

«Циклон, поднимающийся по европейской территории России на север, выносит тепло. Часть теплого воздуха проникнет на Урал. В Челябинской области потеплеет до +8…+11 градусов, осадков будет немного», — сообщили синоптики.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на четверг в Челябинске пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбики термометров покажут около нуля градусов. Днем будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +4…+6 градусов. Ветер южного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью местами температура опустится до −2 градусов, в целом будет от +3 до +6 градусов. Облачно с прояснением, местами осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. На севере до умеренных. На дорогах гололед. В дневные часы синоптики обещают +2…+7 градусов, на юге до +12 градусов. Облачно с прояснением, в северных районах возможен небольшой дождь. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.