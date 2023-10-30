В Челябинской области потеплеет до +11 градусов на этой неделе

В регион придет теплый атлантический воздух

В Челябинскую область на этой неделе придет оттепель: к четвергу температура воздуха в регионе поднимется до +7 градусов и даже выше. Ночные температуры также будут положительными. В первой половине недели по-прежнему ожидаются осадки, к выходным они прекратятся. Подробнее о погоде на неделю с 30 октября по 5 ноября — в материале ИА «Первое областное».

«30 октября западный циклон устремится на Урал и далее на юг Западной Сибири. Ожидается снег. Предполагается, что наступившее предзимье даст сбой в первых числах ноября: теплый атлантический воздух принесет непродолжительную оттепель, вследствие чего снежный покров будет подтаивать»,— рассказали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным погодных онлайн-сервисов, в Челябинске сегодня, 30 октября, и во вторник, 31 октября, температура воздуха будет около 0 градусов. Ожидается снег. С 1 ноября воздух начнет прогреваться, и к пятнице в столице Южного Урала потеплеет до +7 градусов. В среду возможен небольшой снег, в четверг ожидается дождь. В выходные столбики термометров «вернутся» к нулевым отметкам. Предположительно без осадков.

В горнозаводской зоне региона температурные значения могут быть чуть ниже, чем в Челябинске. А на юге Челябинской области возможно потепление до +11 градусов.

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