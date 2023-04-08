В Челябинской области потеплеет до +10 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 8 апреля, в Челябинской области ожидается потепление до +10 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают ясную погоду и слабый ветер.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около −7°C, днем температура установится в пределах от +7 до +9°C. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный с переходом на западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы температура составит около −5°C, местами, особенно в низинах, будет холоднее. Днем воздух прогреется до +5…+10 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный с переходом на западный 2—7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.