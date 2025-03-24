В Челябинской области потеплеет до +10 градусов 25 марта

Ночью местами сохранится существенный минус

Во вторник, 25 марта, в Челябинской области ожидается резкий перепад ночных и дневных температур: ночью местами градусники покажут до −12°C, днем — до +10°C. Как сообщили в областном Гидрометеоцентре, поступление тепла на территорию региона обеспечат южные высотные потоки.

В Челябинске столбики термометров предстоящей ночью покажут от −4 до −6°C, днем потеплеет до +8...+10°C. День пройдет без осадков. Ветер западный, юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит от −3 до −8°C, в горах и низинах опустится до −12°C. Днем воздух прогреется от +5 до +10°C. Переменная облачность, существенных осадков быть не должно. Ветер преимущественно западного направления, от 3 до 8 метров в секунду.