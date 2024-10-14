В Челябинской области потеплеет до +10 градусов 15 октября

Будет солнечно

Во вторник, 15 октября, в Челябинской области будет спокойно: день выдастся солнечным, без ветра. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от 5 до 10 градусов со знаком плюс, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске этой ночью покажут от −5 до −7°C, днем поднимутся до +6...+8°C. Погода порадует жителей отсутствием осадков. В утренние часы на дорогах гололед. Ветер неустойчивый, слабый.

В Челябинской области температура воздуха предстоящей ночью опустится до −4...−9°C, в горах и низинах упадет до −12°C. Днем ожидается от +5 до +10°C. Переменная облачность, без осадков. Утром в отдельных районах синоптики обещают туман. На дорогах будет скользко. Ветер неустойчивый, до шести метров в секунду.