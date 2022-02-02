В Челябинской области потеплеет до +1 градуса

Южноуральцам обещают гололедицу

В четверг, 3 февраля, жителям Челябинской области прогнозируют потепление до +1°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшой снег и гололедицу.

Предстоящей ночью в регионе температура воздуха составит −7, −12°C, при прояснении похолодает до −17°C. Днем столбики термометров покажут −4, +1°C, в низинах будет чуть прохладнее — до −8°C. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в горах мокрый. На дорогах возможна гололедица. Утром туманы. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы столбики термометров опустятся до −10, −12°C, днем воздух прогреется до −2, −4°C. Облачно с прояснениями, возможны осадки в виде небольшого снега. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.