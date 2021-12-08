В Челябинской области погода будет ясной и ветреной

Днем в регионе потеплеет до -1°C

В четверг, 9 декабря, в Челябинской области ожидается небольшое потепление. По данным областного Гидрометеоцентра, температура воздуха днем поднимется до −1°C. Осадков не прогнозируют.

В ночь на четверг в северной половине региона столбики термометров опустятся до −8, −13°C, в южной части будет холоднее — до −19°C. Днем воздух прогреется до −1, −6°C в северной половине и до −6, −11°C в южной. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы прогнозируют −10, −12°C, днем потеплеет до −3, −5°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.