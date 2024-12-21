В Челябинской области потеплеет до 0 градусов 22 декабря

Местами пройдет мокрый снег

В воскресенье, 22 декабря, в Челябинской области ощутимо потеплеет: местами температура поднимется до нуля градусов. Небольшие осадки сохранятся в отдельных районах, ветер усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

По области предстоящей ночью снег продолжит идти в большинстве районов, возможны метели. Температура опустится до −6...-11°C. Днем потеплеет до 0...-5°C. Облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах гололед. Ветер южный, до 5—10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье градусники покажут −6...-8°C, днем воздух прогреется до −1...-3°C. Облачно с прояснением, слабый снег. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.