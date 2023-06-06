В Челябинской области потенциально опасный сидр нашли в семи точках

Напитки «Мистер Сидр» изымают совместно с полицией

Власти взялись за изъятие партий напитков под брендом «Мистер Сидр», которыми ранее отравились жители нескольких российских регионов. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства, в ходе проверок было выявлено семь предпринимателей, на чьих складах находятся бутылки. Речь идет о шести индивидуальных предпринимателях и одном ООО.

На складах южноуральских предпринимателей нашли около тысячи бутылок «Мистер Сидр». Оперативную проверку торговых предприятий региона на наличие потенциально опасного сидра накануне поручил провести губернатор Алексей Текслер. Необходимо в кратчайшее время снять с продажи эту продукцию.

Сегодня утром стало известно, что Росалкогольрегулирование заблокировало отгрузки и поставки продукции от ООО «Анди». Изымаемый властями напиток не имел маркировки и не был зафиксирован в системе ЕГАИС.

По последним данным, в Ульяновской области от употребления потенциально опасного сидра пострадал 51 человек, причем 18 из них скончались. В Самарской области, где и находится производство напитка, умерли уже два человека, еще 14 находятся в больнице. Отравление алкоголем зафиксировано в Удмуртии и Нижегородской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело и задержал предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления.