В Челябинской области пострадавшие от паводка из‑за дождей получат компенсацию

Обильные осадки выпали в ряде районов в минувшие выходные

Администрация Усть-Катава создала комиссию по определению ущерба, нанесенного паводком 29 и 30 июня. Обратиться с заявлением местные жители могут до 3 июля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Заявления от жителей на рассмотрение принимаются до 3 июля 2024 года в кабинете № 5 до 17:00. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на имущество»,— уточнили в мэрии.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, непростая ситуация из-за обильных дождей сложилась также в Сатке и Катав-Ивановске. Те, чье имущество пострадало из-за паводка, могут обратиться за помощью по телефонам городской прокуратуры 8 (35161) 4-35-56, 4-39-09 в Сатке и 8(35147) 2-31-18 в Катав-Ивановске.

Из-за подтоплений размыло дороги и в национальных парках «Зигальга» и «Таганай». Некоторые туристические маршруты и вовсе ушли под воду. Туристам рекомендуют либо временно отказаться от преодоления маршрутов, либо брать с собой высокие резиновые сапоги.