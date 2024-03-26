В Челябинской области пособие на второго ребенка вырастет до 14 тысяч рублей

Новую меру вводят по поручению губернатора

С 1 июля 2024 года по инициативе губернатора в Челябинской области сумма выплаты на второго ребенка будет увеличена до 14 706 рублей. Это изменение планируется внести в закон на следующем заседании областного Законодательного cобрания, передает пресс-служба регионального правительства.

Эти выплаты — уникальное социальное пособие, введенное по инициативе Алексея Текслера в начале 2022 года. Теперь их размер хотят увеличить до суммы, равной прожиточному минимуму на ребенка в регионе.

Пособие положено на вторых детей, родившихся или усыновленных начиная с 2022 года. Сумма пособия зависит от дохода семьи — он не должен превышать двух прожиточных минимумов на одного члена семьи.

С января этого года пособие на второго ребенка уже было увеличено до 75% величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Выплата составила 11 029 рублей. Теперь закон увеличит сумму до 100% размера прожиточного минимума, тем самым пособие вырастет до 14 тысяч рублей. Получать выплату можно одновременно с ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка.