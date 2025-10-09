В Челябинской области в пятницу, 10 октября, ожидается последний теплый день с температурой воздуха до +18 градусов и отсутствием осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске ночная температура составит +3 градуса, дневная — до +16. Облаков прибавится. По-прежнему без ветра.
По области предстоящей ночью будет от −1 до +4 градусов, при прояснении может похолодать до −6. Днем — 13—18 градусов тепла. Облачно с прояснениями, дождей синоптики не прогнозируют. Ветер слабый, преимущественно южного направления.