В Челябинской области последним днем бабьего лета будет пятница, 10 октября

Воздух вновь прогреется до +18 градусов

В Челябинской области в пятницу, 10 октября, ожидается последний теплый день с температурой воздуха до +18 градусов и отсутствием осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура составит +3 градуса, дневная — до +16. Облаков прибавится. По-прежнему без ветра.

По области предстоящей ночью будет от −1 до +4 градусов, при прояснении может похолодать до −6. Днем — 13—18 градусов тепла. Облачно с прояснениями, дождей синоптики не прогнозируют. Ветер слабый, преимущественно южного направления.