В Челябинской области после снегопада на вывозе ТКО работает более 50 машин

Калининский район города освобождали от мусора всю ночь на 2 января

В Челябинской области своевременный вывоз твердых коммунальных отходов находится на постоянном мониторинге. В первые дни 2026 года задача осложняется обильными снегопадами и перекрытыми подъездами к контейнерным площадкам.

По информации министерства экологии региона, для ликвидации накопленных отходов 2 января в Челябинске задействовали 51 единицу спецтехники. Особое внимание уделяется ликвидации завалов на сложных объектах. Для этого привлекли 12 грейферов. Работы в Калининском районе, где накануне не были обслужены семь площадок, велись ночью до раннего утра, чтобы минимизировать задержки.

Жителей призывают с пониманием отнестись к работе коммунальщиков и просят автомобилистов не парковаться в местах, блокирующих подъезд спецтехники. В случае регулярных нарушений транспорт могут эвакуировать.

В Челябинске учитывают все сигналы от жителей относительно вывоза отходов и в целом контролируют процесс, включая зачистку контейнерных площадок.

«Особенно это касается крупногабаритного мусора, который скопился на отдельных адресах. „Центр коммунального сервиса“ обязался устранить ряд выявленных нарушений до конца этого дня», — подчеркнул глава Челябинска Алексей Лошкин.

Он добавил, что мобильные группы продолжат мониторинг ситуации.