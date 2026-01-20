В Челябинской области после снегопада 19 января чистят дороги от снега

На региональных трассах работают 240 единиц техники

Прошедшие сутки 19 января принесли в Челябинскую область сильный снегопад. Осадки отмечались почти на всей территории региона, за исключением южных районов. Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить проезд по магистралям.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на региональных трассах было задействовано 240 единиц специализированной техники. Благодаря оперативной работе все дороги регионального значения сохраняют проезжее состояние, перебоев в движении транспорта не зафиксировано, а ДТП из-за состояния дорог не произошло.

В Челябинске, как сообщает городская администрация, уборка продолжается. Днем на расчистку дорог и тротуаров выйдут 257 единиц техники и 498 рабочих. Особое внимание уделяется очистке выделенных полос для общественного транспорта и остановочных площадок. В приоритете — оперативный вывоз снега на полигон и обработка дорог противогололедными материалами для борьбы с накатом.

Главам районов поручено контролировать расчистку подходов к остановкам, социальным объектам и внутриквартальных проездов. Управляющим компаниям направлены уведомления о необходимости своевременной уборки закрепленных территорий с напоминанием об административной ответственности.

Дорожные службы призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными в условиях сложных погодных условий. Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются.

Ранее мы сообщали, что на юге Челябинской области в январе выпало более 100% месячной нормы снега.